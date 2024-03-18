ندوات توعوية بالتغذية السليمة للمعلمين وأولياء الأمور بالفيوم

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بالتعاون مع التأمين الصحي بالفيوم، ندوات تثقيفية وتوعوية لزيادة الوعي بالتغذية السليمة لكل من المعلمين وأولياء الأمور، بحضور محمد عبدالفتاح مدير إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية، ومسئولي التأمين الصحي، وعدد من المعلمين وأولياء الأمور.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. وفى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والهيئة العامة للتأمين الصحي ومعهد التغذية ، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية بمحافظات الفيوم وأسوان والمنيا وقنا.

تم تنظيم الندوة بقاعة التدريب بمدرسة الشهيد ياسر كمال تمام - إدارة شرق الفيوم التعليمية ، وتستمر الندوات خلال الفترة من الأثنين 18 مارس وحتى الخميس 21 مارس .

نتيجة مسابقة الرائد المثالى..

ومن جهه اخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة المسابقة القومية (الرائد العام) المثالى "مديرو المدارس" للمراحل الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) والتى ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي". تم إعلان نتيجة، مديري مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وفازت إيمان عويس اسماعيل - مدير مدرسة عبد الله بهنس الابتدائية - إدارة شرق الفيوم التعليمية - مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بالمركز الثانى، في المسابقة القومية (الرائد العام) المثالى على مستوى الجمهورية.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة الى إيمان عويس وذلك لتحقيق مركز متميز على مستوى الجمهورية فى المسابقة ، وكذلك قدمت الشكر والتقدير لفريق العمل بمديرية التربية والتعليم ، عبدالنبي مصطفى كمال موجة عام التربية الإجتماعية بالمديرية، و أميرة محمد حسين مدير الاتحادات الطلابية بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

3

6

55