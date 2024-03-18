جامعة أسيوط تحتل المرتبة الرابعة مصريا وفقا لمعايير التصنيف التركي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، حصول الجامعة على المرتبة 27 عالميا -لأول مرة- في التصنيف التركي HE Higher Education Ranking، والترتيب الرابع مصريا بين 303 جامعة تم ادراجها فى هذا التصنيف.

‏ وصرح الدكتور المنشاوي، إن الجامعة حققت نجاحا كبيرا في هذا التصنيف الجديد، حيث تفوقت في معايير ومؤشرات جودة التعليم العالي في أنحاء العالم، كالوصول إلى التعليم المستدام، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية 2023؛ وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا التقدم في التصنيف هو جزء من نجاحات الجامعة في التصنيفات الدولية.

وأضاف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف التعليم العالي HE Higher Education Ranking يصدر عن مجلس جودة التعليم العالي والتقييم التركي HEQAC، حيث يقيس أداء مؤسسات التعليم العالي وفقاً لعدد من المعايير ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تقيس جوانب محدّدة من عمل مؤسسات التعليم العالي.

وأشار الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة، أن تقييم الجامعات في هذا التصنيف يتم وفقا ل 25 معيار و177 مؤشر، منها ضمان الجودة والإعتماد ، وتطوير الوصول الرقمي للمؤسسة التعليمية، والرؤية المستقبلية، فضلاً عن تعزيز الشفافية، والحرية الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي.