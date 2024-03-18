الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس: الشهيد المبحوح أمضى حياته مناضلًا بين سجون الاحتلال

الشهيد المبحوح
الشهيد المبحوح

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن عملية الاغتيال الجبانة التي قام بها جيش الاحتلال المجرم خلال عدوانه فجر اليوم على مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بحق الشهيد اللواء فائق عبدالرؤوف المبحوح، مدير العمليات المركزية للشرطة الفلسطينية في غزة، جريمة صهيونية جاءت بعد جهود الشهيد والأجهزة الأمنية في ضبط حالة الأمن وتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى محافظتي غزة والشمال، وذلك بهدف منع الوصول الآمن للمساعدات إلى شعبنا. 

وأضافت حركة حماس في بيان لها عبر حسابها: هذه الجريمة الإرهابية باستهداف الشرطة المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني هي دليل إضافي على سعي العدو النازي لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في القطاع، وإدامة حالة المجاعة التي يعاني منها أهلنا، تنفيذاً لمخطط حرب الإبادة وتهجير شعبنا عن أرضه. 

 

وتابعت حماس، أننا ننعي الشهيد المبحوح، والذي أمضى حياته مناضلاً ومجاهداً بين سجون الاحتلال الصهيوني وخدمة أبناء شعبنا، لنؤكد بأن شعبنا وأجهزته الأمنية ستواصل ضرب مخططات العدو الخبيثة، ولن يفلح العدو المجرم في مسعاه بنشر الفوضى والفلتان في مجتمعنا الصامد المرابط.

 

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