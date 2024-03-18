شبين القناطر تحت حصار الثلج والامطار

حالة من الفزع المفاجئ أصابت أهالى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بسبب موجة الامطار التى وصلت لحد السيول، والتى عجزت اجهزة الدولة عن المواجهة وأصبحت بعض المناطق بشبين القناطر وكأنها بلا مجارى او صرف صحى.

الامطار الغزيرة سقطت كحبات “الظلط الابيض” ولم تمض ساعة واحدة الا وكانت هناك بحور من المياه التى أغلقت معظم شوارع شبين القناطر خاصة المدينة .. الصورة كانت شديدة الصعوبة ولولا توقف المطر لأصبحت أكثر صعوبة وأشد خطرا.

أيضا وسط المدينة أصيبت بحالة من الشلل التام وظل الاف المواطنين محبوسين فى سياراتهم عدة ساعات وكثيرون منهم تركوا وسائل المواصلات وتحركوا سيرا على الاقدام وفى نفس الوقت كثفت الحكومة جهودها لمواجهة السيول خلال الشتاء.