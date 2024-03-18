"ألف ليلة وليلة".. حريق يهدد مصير المسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي

اندلع حريق بمدينة الإنتاج الإعلامي اليوم، حيث أتى على ديكور منزل خشبي تم بناؤه خصيصًا لتصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة الفنان ياسر جلال.



تفحم الديكور بالكامل نتيجة الحريق الذي اندلع في لوكيشن "جودر".

نجا جميع العاملين في المسلسل من الحريق دون إصابات،تم السيطرة على الحريق بفضل سرعة تدخل رجال الإطفاء.

أسباب الحريق:

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق نشب أثناء تصوير مشهد "خبز العيش" واستخدام أنبوبة البوتاجاز.

رجّح شهود العيان أن الحريق نتج عن عدم وجود عوازل داخل الفرن المستخدم في المشهد وفشلهم في تشغيله.

بينما أكد آخرون أن الحريق نشأ عن تطاير بعض الفحم الذي تم استخدامه بدلًا من الأخشاب.

توقف تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة" مؤقتًا لحين إعادة بناء الديكور المحترق،فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق بشكل دقيق

خسائر مادية كبيرة نتيجة احتراق الديكور.



كما وجه جمع العاملين بالمسلسل الثناء على جهود رجال الإطفاء لسرعة تلبيتهم للنداءوإشادة بمهنية رجال الحماية المدنية في منع امتداد الحريق،لا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة ملابسات الحريق بشكل كامل،