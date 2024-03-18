المشدد 15 سنة لصاحب مستودع و10 سنوات لنجله قتلا عامل بجرجا

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، المتهمين "ت . ك . ج" 50 سنة، صاحب مستودع، يقم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت نجله "ك . ت . ك" 25 سنة، صاحب محل، يقيم بذات الناحية، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة قتل المجني عليه "ع . ع . م" عامل، بسبب مشادة كلامية بينهم، بدائرة مركز جرجا .





صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بلاغا يفيد مقتل المجني عليه ووصوله إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة إثر التعدي عليه بالضرب .





ومن خلال التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين قام خلالها المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب بعصا شوم بمناطق متفرقة من الجسم حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته .





وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .





وفي سياق متصل عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، المتهم "م . ن . ع"، عامل، يقيم بدائرة مركز سوهاج، بالسجن 3 سنوات، بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز .

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم استئذان جهات التحقيق المختصة وإلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .