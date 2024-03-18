تعطل حركة المرور بـطريق الإسكندرية الزراعي بسبب تصادم سيارتين بالقليوبية

شهد طريق مصر- اسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية حادث تصادم سيارتين "جامبو" مطلع كوبري قها مما تسبب في توقف وتعطل الطريق وانتقلت أجهزة النجدة والمرور لفحص الواقعة و اتخاذ الإجراءات وتسيير الطريق .



تلقي اللواء محمد البطوكي مدير مرور القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين علي كوبري قها وتعطل الطريق الزراعي اتجاه القاهر.



انتقلت أجهزة المرور والنجده وتبين تصادم سيارتين نقل علي مطلع كوبري قها اتجاه القاهرة مما تسبب في توقف الحركة المرورية بسبب السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية .



جري رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وجاري التحقيق في الواقع لبيان سبب الحادث.