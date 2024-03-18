حرق صيدلية .. جنايات سوهاج تعاقب عامل بالمشدد 10 سنوات

عاقبت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، المتهم "ا . م" عامل، يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة وضع النار وإشعال النيران عمدا، وحرق إحدى الصيدليات المملوكة لورثة المجني عليه "ا . ا . ع" بدائرة المركز، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين وفر هاربا .





صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود حريق في صيدلية بدائرة المركز وعلى الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .





ومن خلال التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة وبتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة بوضع النار عمداً وإشعال النيران في إحدى الصيدليات المملوكة لورثة المجني عليه بسبب خلافات بين الطرفين .





قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .





وفي سياق متصل عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، المتهم "ه . ظ" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بالتعدي على المجني عليه "م . ع" عامل، بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابته بعاهة مستديمة في عينه، بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بسبب خلافات سابقة بينهما .





صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بلاغا من المجني عليها يفيد قيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض في عينه مما أحدث إصابته بعاهة مستديمة بنسبة 25% .





وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .