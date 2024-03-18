غدا.. قطع المياه عن قرية أبو خالد بميت غمر لمدة 4 ساعات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم قطع المياه غدا الثلاثاء الموافق 19 فبراير الجاري من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 12 مساء من ذات اليوم عن قرية ميت ابو خالد بمركز ميت غمر للقيام بتنفيذ اعمال ربط لخط محطة المياة المرشحة الجديدة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن والذي اوضح انه نظرا لتنفيذ الاعمال المشاراليها سيتم قطع المياة عن قرية ميت ابو خالد بمركز ميت غمر.

وقد وجه "مختار" للواء انور مدحت عثمان رئيس، مركز ومدينة ميت غمر للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها.

وتهيب محافظة الدقهلية باللمواطنين قاطني القرية المتأثرة بانقطاع المياة والتوابع وكذا جميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.