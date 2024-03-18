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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بالقرب من مستشفى الشفاء

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة بالقرب من مستشفي الشفاء في مدينة غزة .

 

وقالت كتائب شهداء الأقصى عبر حسابها، إن قواتها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة استهدفوا عددًا من آليات الاحتلال العسكرية، وأوقعوا عدد من الإصابات المباشرة في صفوفهم.

 

في وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مشترك مع الشاباك، أنه بناءً على معلومات استخبارية لجهاز الشاباك والمخابرات، انطلق الجيش الليلة نحو تنفيذ عملية اعتقال عسكرية دقيقة داخل مستشفى الشفاء، نتج عنها اغتيال فايق المبحوح.

 

وأضاف البيان: يعد المبحوح رئيس إدارة العمليات في الأمن الداخلي التابع لحماس، وهو مسؤول عن إدارة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة قبل وخلال الحرب.

 

وأكد جيش الاحتلال أن المبحوح قُتل خلال اشتباك مسلح مع القوات داخل أحد الأماكن بمشفى الشفاء.

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