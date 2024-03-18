المشدد 5 سنوات للمتهم بتزوير إقامات أجانب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات متهم بتزوير إقامات أجانب.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المطرية معلومات تفيد قيام شخص بتزوير في الأوراق الرسمية.

وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف أنه عمل علي تزوير المحررات الرسمية، الخاصة بإقامات الأجانب حيث يقوم بتزوير البيانات والمعلومات في المحررات وتفتيشه عثر كارنيهات وكروت إقامة مزورة وجهاز حاسب آلى والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.