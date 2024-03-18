موجة من الأمطار الرعدية تضرب قري كفر الدوار

تعرضت مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، منذ قليل إلي موجة من الأمطار الغزيرة، والتي صاحبها برق ورعد، وإستمرت لفترة طويلة ، وتحولت المدينة إلي بحيرة من المياة، بسبب إنسداد صفايات المطر، أو عيوب في عمليات الرصف، خاصة شوارع المحكمة والحدائق وبور سعيد وأحمد عرابي ،بالإضافة إلي مدخل المدينة من ناحية الطريق الزراعي السريع، وأغرقت الأمطار المحال التجارية بشارع 26يوليو، مما إضطر التجار إلي إغلاق أبواب المحلات، بعد أن منعت المياة المواطنين من العبور في الشارع.

كما خلت الشووارع من المارة، بعد أن فضل المواطنين البقاء داخل منازلهم ، بسبب عدم إستقرار الأحوال الجوية، بالإضافة إلي الطقس البارد، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 16 درحة مئوية .

ومن جانبها سارعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بالدفع بسيارات الكسح والمعدات والأطقم والأفراد، لسحب المياة الناجمة عن الأمطار الغزيرة، لضمان سيولة حركة المرور، وسهولة عبور المواطنين