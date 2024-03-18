" جدة صادق " الأم المثالية بالمنيا

اعلنت وزارة التضامن الإجتماعي ، اليوم الإثنين18مارس 2024، عن فوز السيدة جدة صادق بلقب الأم المثالية لعام 2024 ، حيث تقدم ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا ، وأماني تامر وكيل المديرية ، وعلياء محمد مدير إدارة الاسرة والطفولة بخالص التهاني القلبية للسيدة جدة صادق الفائزة بلقب الأم المثالية ، على مستوى المحافظة .

وذلك ضمن الأمهات المثاليات ، والتي أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعي لعام 2024 ، بفوزها بلقب الأم المثالية ، لما قدمته من عطاء وكفاح ونجاحها في تربية أبنائها ، حيث توفي زوجها عام 1991 ، وترك لها اثنين من الأبناء في عمر الرضاعة ، الأول كان في عمر عامين ، والثاني كان تسعة أشهر ، وان ابنيها الإثنين يعانيان من أنيميا البحر المتوسط ، فضلا عن أن الأصغر يعاني من إعاقة حركية بالساق اليمنى.

وتقدير لمجهودات إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ، وقسم الأسرة والطفولة بادارة بندر المنيا الإجتماعية لبحث قصص الكفاح للأمهات المثاليات، ليكونوا نموذج مشرف للام المصرية للمعطاءه.