الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

" جدة صادق " الأم المثالية بالمنيا

الأم المثالية بالمنيا
الأم المثالية بالمنيا

اعلنت وزارة التضامن الإجتماعي ، اليوم الإثنين18مارس 2024، عن فوز السيدة جدة صادق بلقب الأم المثالية لعام 2024 ، حيث تقدم  ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا ، وأماني تامر وكيل المديرية ، وعلياء محمد مدير إدارة الاسرة والطفولة بخالص التهاني القلبية للسيدة جدة صادق الفائزة بلقب الأم المثالية ، على مستوى المحافظة .

وذلك ضمن الأمهات المثاليات ، والتي أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعي لعام 2024 ، بفوزها بلقب الأم المثالية ، لما قدمته من عطاء وكفاح ونجاحها في تربية أبنائها ، حيث  توفي زوجها  عام 1991 ، وترك لها اثنين من الأبناء في عمر الرضاعة ، الأول كان في عمر عامين ، والثاني كان تسعة أشهر ، وان ابنيها الإثنين يعانيان من أنيميا البحر المتوسط ، فضلا عن أن الأصغر يعاني من إعاقة حركية بالساق اليمنى.

 

وتقدير لمجهودات إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ، وقسم الأسرة والطفولة بادارة بندر المنيا الإجتماعية لبحث قصص الكفاح للأمهات المثاليات،  ليكونوا نموذج مشرف للام المصرية للمعطاءه.

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