مدير تعليم أبوتشت يوجه بتفعيل حصص المشاهدة والأنشطة التربوية بالمدارس

وجه المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين 18 مارس الجاري، بتفعيل حصص المشاهدة والأنشطة التربوية، جاء ذلك خلال تفقده الدراسة والانضباط الإداري بمدرسة العمدة عبدالحكم للتعليم الأساسى، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

و قام مدير عام الإدارة بتفقد الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال وجحرات الانشطة والمعامل والمكتبة المدرسية للاطمئنان على انتظام التلاميذ داخل الفصول أثناء اليوم الدراسي والوقوف علي مستوي تحصيلهم للمادة العلمية.

ووجه المدير العام الاهتمام بالطلبه الضعاف ورفع مستواهم العلمي وتقديم الدعم الكافي لهم وتنفيذ خطط علاجية للتغلب علي هذه الصعوبات وتحفيزهم وتشجيعهم علي المشاركة الفعالة في الحصص والانشطة التعليمية.

و تابع مدير عام الإدارة السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وسجل زيارات الموجهين للمواد الدراسية والأنشطة التربوية، مشددا علي ضرورة تواجد مسئول الأمن المدرسي وتحديد هوية الزائرين و توقيعهم بالتوقيتات الفعلية و إحكام إغلاق الأبواب عقب دخول التلاميذ ورصد الغياب اليومي للتلاميذ بشكل منتظم ومتابعة الإشراف على الفناء والأدوار وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية.

كما توجه مدير عام الإدارة إلى قسم شؤون الطلاب بالإدارة، للاطمئنان على سير العمل والاطلاع على المشاكل التي تواجه سير العمل، مشيداً بجهود موظفي شؤون الطلاب في خدمة العملية التعليمية مقدمًا لهم خالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.