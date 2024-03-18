تعليم الغربية توقع بروتوكول تعاون للكشف على عيون أطفال طلاب المدارس

توجه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، ووفد رفيع المستوى من مؤسسة الليونز العالمية، المهندس حاتم عبد الخالق حاكم المنطقة 352 مصر، المهندس محمد بدير الحاكم المباشر، الدكتور عرفة قيقة رئيس الإقليم ومدير المشروع بمؤسسة الليونز العالمية.

وذلك خلال اليوم الأول من تدشين أكبر مشروع للكشف وعلاج امراض العيون لطلبة المدارس الابتدائية بالغربية، إلى مدرسة خلفاء الليثي 1 الابتدائية، حيث كان في استقبالهم الدكتور هاني مجاهد، مدير عام الإدارة، والأستاذ محمد أبو كفر، وكيل الادارة، لمتابعة تنفيذ الكشف الطبي على عيون تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدرسة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 273 تلميذ بالمدرسة.



يذكر انه قام اليوم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتدشين أكبر مشروع للكشف وعلاج امراض العيون لطلبة المدارس الابتدائية بالغربية، حيث تم توقيع برتوكول تعاون بين محافظة الغربية والجمعية العالمية لأندية الليونز بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما، من أجل تنفيذ مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا للكشف على نظر 200 الف طالب وطالبة بين أطفال المدارس الابتدائية بقرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة ،بهدف تحسين صحة الابصار بين أطفال المدارس مما له تأثير إيجابي على تحصيلهم وادائهم الاكاديمي .