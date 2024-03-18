خصم 4 نقاط من نوتنجهام فوريست بالدوري الإنجليزي

تعرض نادي نوتنجهام فوريست الأنجليزي لعقوبة خصم أربعة نقاط من رصيده هذا الموسم بسبب اختراقه لقواعد اللعب المالي في الدوري الأنجليزي الممتاز ليكون النادي الثاني في الدوري الأنجليزي الذي يتعرض لهذه العقوبة بعد نادي ايفرتون .

خصم النقاط الأربعة وضع نوتنجهام فوريست في منطقة الأندية المهددة بالهبوط بشكل رسمي .

وكان نادي نوتنجهام فوريست قد اعترف سابقا بخرقه لقواعد اللعب المالي بالدوري الأنجليزي وتم احالة ملف الفريق الى لجنة تحقيق مستقلة لتحديد العقوبة التي سيتم توقيعها على الفريق وهو ما تم بشكل رسمي عصر اليوم بأعلان خصم أربعة نقاط من رصيد الفريق .

ويتواجد حاليا فريق نوتنجهام فوريست في منطقة الهبوط و خلف فريق لوتون تاون بنقطة واحدة .

يذكر ان اللجنة المستقلة اكدت على امكانية استئناف نوتنجهام فوريست للعقوبة وزيادتها او الغائها حسبما ترى اللجنة التي ستنظر الأستئناف .