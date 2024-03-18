الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس تعلن سبب اغتيال الاحتلال لـ المبحوح وتؤكد: لم يستسلم واشتبك بسلاحه واستشهد

فائق المبحوح
فائق المبحوح

أعلنت حركة حماس عن استشهاد مدير عمليات الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة والمسؤول عن تأمين المساعدات العميد فائق المبحوح.

وقالت حماس عبر حسابها، إن الشهيد فائق المبحوح هو مدير عمليات الشرطة الفلسطينية في غزة، وليس مدير عمليات الأمن الداخلي كما يزعم الاحتلال.

 

وأضافت حماس، أنه من المهام الأساسية للشهيد فائق المبحوح تأمين شاحنات المساعدات، ورفض تسليم نفسه واشتبك بسلاحه الشرطي مع العدو وقتل جنديا وأصاب اثنين.

 

وأكدت حماس أن هدف اغتيال المبحوح هو التأثير على مسار حماية المساعدات وتعزيز الفوضى الأمنية التي يسعى لها الاحتلال.

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