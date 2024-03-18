غدا.. افتتاح مسجد نداء الإسلام بمدينة الفيوم الجديدة

يقوم الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم غدا الثلاثاء بوضع حجر أساس مجمع صناعي للنباتات الطبية والعطرية بقرية السنجأ مركز أبشواي، وافتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال، ووحدة الغسيل الكلوي لمرضي فيروس B بمستشفى أبشواي المركزي، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

كما يفتتح محافظ الفيوم، مسجد نداء الإسلام بمدينة الفيوم الجديدة، مساء غد الثلاثاء، ويقوم بآداء صلاة العشاء والتراويح بالمسجد.

لقاء خدمة المواطنين..

ومن جهه اخرى وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأكثر احتياجاً، كما وجه بحل مشكلة تسرب مياه الري من خليج أبوإسحق بقرية العدوة، وكذا مراجعة موقف توصيل خدمات الصرف الصحي للتوسعات الجديدة بمنطقة باغوص بحى الجون بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، و جبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، و سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، و أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الفيوم، وممثلي مؤسسة "مصر الخير"، وجمعيتي"الأورمان"، و"صلاح الدين الأيوبي"، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الأكثر احتياجاً، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، بجانب التنسيق مع إحدى الجمعيات لتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتمويل مشروعات "محلات بيع ملابس"، أو "تجهيز بقالة وأعلاف" وغيرها.