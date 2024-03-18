تبون يهنئ بوتين بفوزه في انتخابات الرئاسة

هنأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وكتبت صحيفة "النهار" الجزائرية: "قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، تهانيه، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد فوزه في الرئاسيات الروسية".

وقد أظهرت النتائج الرسمية بعد فرز جميع الأصوات تقريبا حصول بوتين على 87.28% من الأصوات، بما يمثل أكبر فوز على الإطلاق في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وقال الكرملين، اليوم الإثنين، إن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية أظهرت أن الشعب الروسي ملتف حول الرئيس فلاديمير بوتين.

وتجاوزت نسبة المشاركة 77.44% وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.