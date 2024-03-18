الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأسد يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسًا لروسيا

الأسد وبوتين
الأسد وبوتين

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

 

وحسب سبوتنيك، جاء في نص برقية التهنئة: "أبارك لكم نصركم وإعادة انتخابكم رئيسا لروسيا الاتحادية وبأغلبية كبيرة، الأمر الذي يؤكد ثقة الشعب الروسي العالية بكم وبسياساتكم الوطنية ورؤاكم الاستراتيجية المنطلقة من مصالحه والمستندة إلى مكانة كبيرة طالما احتلتها روسيا في العالم لامتلاكها تاريخ عريق وحضارة بُنيت على المبادئ والقيم، وعلى احترام مصالح الدول والشعوب الأخرى وحقوقها لا على الاحتلال والهيمنة والنهب".

وتمنى الأسد لبوتين التوفيق والنجاح في مسؤولياته ومهامه وللعلاقات المميزة التي تربط سورية وروسيا والتعاون الثنائي الفعّال الذي يجمعهما مزيدا من الازدهار.

 

وحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

 

وتجاوزت نسبة المشاركة 77.44% وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

 

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

 

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

 

 

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