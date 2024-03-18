يعتقد الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، النائب السابق لأمين مجلس الأمن القومي الأوكراني سيرغي كريفونوس، أن كييف يمكن أن تعرض على شركائها الغربيين نشر حاملات الأسلحة النووية والذخيرة النووية في أوكرانيا.

وحسب سبوتنيك، قال كريفونوس في مقابلة مع وسائل إعلام: "يمكن لساستنا أن يصلوا إلى مستوى التواصل مع زملائنا الأمريكيين أو البريطانيين ويقولوا: دعونا نمنح الإذن بنشر حاملات الأسلحة النووية والذخائر النووية على أراضي أوكرانيا. لقد دخلت أسلحة روسيا إلى بيلاروسيا. ما الذي يمنعنا من الاقتراح على الفرنسيين أو البريطانيين أن يفعلوا الشيء نفسه؟.

وقال عضو البرلمان الأوكراني أليكسي ونشارينكو، نهاية فبراير/شباط الماضي، إنه يؤيد عودة الأسلحة النووية إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا هو "الخيار الوحيد للبقاء".

وفي عام 2022، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب موجّه إلى الروس، بأن الغرب تجاوز كل الحدود في سياسته المناهضة لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد روسيا. ووفقا له، لجأ الغرب إلى الابتزاز النووي واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا.

ذكّر الرئيس الروسي الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية في عدد من المكونات، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تتجه في اتجاههم.