مسلسل حق عرب الحلقة 8| السويركي يواجه حنان بعد كشف حقيقتها

ينطلق في الساعة 9 مساء الليلة مسلسل حق عرب الحلقة 8 على شاشة قناة ON Drama، والتي تواصل تصاعدا تشويقيا للأحداث والخيوط الدرامية لأبطالها، إذ قرر عرب السويركي ويجسد شخصيته أحمد العوضي، أن يخطب حبيبته حنان والتي تجسدها دينا فؤاد بشكل رسمي، في ظل رفض زوجة أبيها رضا والتي تجسد دورها وفاء عامر، لرغبتها في الزواج من شخص أغنى.

تتوالى أحداث مسلسل حق عرب مع كشف علي السويركي لحقيقة حنان ونصبها على الأشخاص مقابل جميع أموال طائلة بطريقة غير شرعية وابتزازهم لعدم تحرير محاضر تحرش ضدهم فيقومون بدفع ما تطلبه من مال.

مسلسل حق عرب



وهذا ما سيرفضه ويشكّل صدمة كبيرة لحبيبها عرب السويركي، ما يجعله في صدمة كبيرة، بعد أن تصبح في مواجهته، فهل تنتصر حنان في إثبات حسن نيتها واحتياجها للمال في تبرير موقفها أمام عرب السويركي أم تكون النهاية بينهما؟! هذا ما ستكشف عنه الحلقة 8 من مسلسل حق عرب مساء الليلة.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 8

وتذاع الحلقة 8 من مسلسل حق عرب الليلة على شاشة قناة ON Drama، في الساعة 9 مساءً، إضافة لعرضها في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما يمكنك مشاهدتها من خلال تطبيق WATCH IT، بالتزامن مع عرضها على قنوات ON ودون فواصل إعلانية.

تصدّر الفنان أحمد العوضي ومسلسل حق عرب تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس ومحرك البحث جوجل، إذ شهدت أحداث مسلسل حق عرب في الحلقة السابقة أحداثا مشوقة، تضمنت خيانة شقيق عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بعدما سرق أمواله من دولاب والدتهما ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان، واشترى خاتمًا هدية لخطيبته دون استئذانه.

مسلسل حق عرب



واشتعلت الأزمة بين عرب السويركي وشقيقه علي، بعدما واجه بسرقة أمواله، وأبلغه بأنه يريدها على الفور، فما كان من شقيقه علي إلا أنَّ ذهب إلى رباح أبو الدهب والذي يجسده وليد فواز ليستغيث به ويوافق على العمل معه كمستشار قانوني، وطلب منه مبلغا من المال ليسدده إلى شقيقه عرب.

تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة 7

ومنح رباح أبو الدهب لـ علي السويركي 50 ألف جنيه كعربون تعاون بينهما دون أن تكون سلفة واجب سدادها، وأمره بأن يغير من مظهره ويهتم به، ويقوم بشراء أكبر مكتب في القاهرة ليكون مقرًا له لمكتب المحاماة التي كان يحلم بها.

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.