الأم المثالية ببني سويف "ربيت 3 أبناء رغم مرضي"

قالت الحاجه فاطمه جابر بدوي الام المثالية على مستوى محافظة بني سويف والحاصلة على الام المثالية على مستوى الجمهوريه انها لم تكن تتوقع الفوز على مستوى الجمهوريه وكانت كل امنيتها ان تحصل على الام المثاليه على مستوى مركز الفشن او على مستوى الجمعيات الاهليه داخل مركز الفشن او على الاكثر داخل محافظه بني سويف ولكن فوجئت بان صديقه لها تدعى الحاجة عايده والتي قدمت لها باوراق الترشح للام المثاليه ولم تكن تعلم انها ستفوز على مستوى الجمهوريه وتتمنى الام المثاليه على مستوى الجمهوريه فاطمه جابر من الله انها من الله الستر والعافيه والصحه لاولادها.

تزوجت الام المثاليه فاطمه جابر بدوي حسين في منزل عائله الزوج الذي كان يعمل بمعهد البحوث الزراعيه بقريه سدس مركز ببا ورزقهم الله سبحانه وتعالى بثلاثه ابناء عملت على تربيتهم تربيه سليمه وتعليمهم واضافت فى احد الايام شعرت فاطمة بالتعب الشديد وبعد اجراء بعض الفحوصات تبين انها تعاني من مرض السرطان وتحملت العلاج لفترة كبيره رغم تكلفته الباهظه وبالرغم من ظروف المعيشه القاسيه التي كانت تمر بها هي والزوج عانت الام كثيرا فكانت تقوم برعايه والد ووالدة الزوج حيث كان لديهم امراض مزمنه واثناء ذلك كانت تقوم بعملها وبرعايه ابنائها وزوجها حتى توفاه الله عام 2021م.

وكانت في نفس الوقت تتلقى العلاج تماثلت الام للشفاء واثناء ذلك مرض والد زوجها مرضا شديدا وفقد ذاكرته حتى توفاه الله وفي نفس ذلك الوقت مرضت والدة زوجها وظلت طريحه الفراش فكانت تلك هي اصعب المراحل التي مرت على الام فظلت ترا عى حماتها لمده 17 عام حتى توفاه الله في هذه الاحداث توفي اخو الام وزوجته وترك لها ثلاثه ابناء قامت الام على تربيتهم حتى كبروا واصبح الابن الاكبر مستشارا والابنه الوسطى مدرسه والابنه الصغرى حاصله على بكالوريوس فنون جميله قامت الامه على تربيه ابنائها حتى تخرجوا من الجامعة.

حيث حصل الابن الاكبر على ليسانس حقوق وحصل الابن الثاني على بكالوريوس طب بشري وحصلت الابن الصغرى على بكالوريوس هندسه وتقوم حاليا بتحضير الدكتوراه وصلت الام كفاحها حتى اتمت زواج ابنائها جميعا وما زالت تواصل كفاحها مع الاحفاد