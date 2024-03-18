تشافي لجماهير برشلونة: حان وقت الأحلام

بعد الفوز الكبير على اتلتيكو مدريد في عقر دارة بملعب الواندا ميترو بوليتانو بالعاصمة الأسبانية مدريد اعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته الكاملة بما يقدمه فريقه في الوقت الحالي في كل المسابقات مؤكدا لجماهير برشلونة انه من حقهم الان الحلم بتحقيق بطولات هذا الموسم .

وكان فريق برشلونة قد نجح في الوصول الى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا للمرة الأولى منذ عام 2020 بعدما نجح في أقصاء بطل الدوري الإيطالي نابولي قبل ان يعود ليصبح الفريق الوحيد الذي يحقق الفوز على اتلتيكو مدريد على ملعب الواندا ميتروبوليتانو هذا الموسم ويسحقه بثلاثية نظيفة بفضل الاهداف التي سجلها كل من روبرت ليفاندوفيسكي و روبرت فيرمين و جواو فيليكس .

الفوز على اتلتيكو مدريد رفع ايضا سلسلة الاهزيمة التي يمر بها فريق برشلونة في الوقت الحالي منذ اعلان تشافي هيرنانديز رغبته مغادرة فريق برشلونة بنهاية الموسم الحالي الى عشرة مباريات وهو ما يرفع مستوى الطموحات الى امكانية استعادة لقب دوري أبطال اوربا مجددا لبرشلونة هذا الموسم .

وفي تعليقه على نتيجة مباراة اتلتيكو مدريد اكد تشافي على احقية فريقه في تحقيق الفوز وعلى قدرة نجوم برشلونة في تحجيم فريق بحجم اتلتيكو مدريد و شدد على ضرورة ان تثق جماهير برشلونة في امكانية الفوز بلقب دوري أبطال أوربا هذا الموسم .

وقال تشافي : نؤدي المباريات بشكل جيد في التوقيت الحالي و يمكننا ان نحلم بمواصلة المشوار في دوري أبطال أوربا . اقول هذا للاعبي برشلونة و علينا ان نواصل بنفس الأداء .

ووجه تشافي كلامه الى جماهير برشلونة قائلا : بهذا الاداء يمكننا التقدم في دوري أبطال اوربا . انا كمدرب سعيد للغاية بفريقي واقول لجماهيرنا الان حان الوقت للحلم بتحقيق لقب دوري الأبطال .

يذكر ان برشلونة سيواجه باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال اوربا والفائز من الصدام بين برشلونة و باريس سان جيرمان سيواجه الفائز من بروسيا دورتموند الالماني و اتلتيكو مدريد الأسباني في الدور نصف النهائي .