زينب الام المثالية بالفيوم : امنيتى اداء فريضة الحج

زينب عبد الغفار عبد العال الام المثالية فى الفيوم عاشت قصة كفاح طويلة تقارب 31 عاما بعد ان تخلى عنها زوجها تاركا لها طفلين صغيرين وبعد ان تهدم المنزل التى كانت تقيم فيه عاشت فى منزل والدها الذى ساعدها فى تربية الطفلين وقام بتحفيظهم القران.

فى لقاء معها تقول الام المثالية فى محافظة الفيوم قالت : حصلت على بكالوريوس تجارة وتزوجت فى عام 1993 وكنت اشتغل فى تطريز فساتين الافراح وبعد فترة قليلة انهار المنزل الذى كنت اعيش فيه وانتقلت للعيش مع حماتى واقمت معها فى المنزل لمدة عام واحد فقط ونشبت الخلافات مع زوجى والذى تخلى عنى فرجعت الى بيت اسرتى فى حى درب الطباخين بمدينة الفيوم واحمل على يداى طفلين صغيرين احمد وكان عمره عامان واسلام 6 اشهر وانفصلت عن زوجى وتقدم لى الكثير من الزملاء فى العمل للزواج ورفضت من اجل تربية اولادى و خدمة والدى المريض واستمريت فى العمل فى تطريز الفساتين حتى جاء تعيينى فى مديرية الزراعة بالفيوم عام 2001 وكنت اعود من العمل فى الثانية ظهرا وفى الرابعة اذهب الى مصنع للعمل فى تطريز الفساتين والملايات وساعدنى والدى فى تحفيظ اولادى القرأن الكريم وادخلتهم المدارس حتى حصل احمد "29 سنة" على بكالوريوس تربية رياضية ويعمل حاليا مندوب مبيعات واسلام "27 سنة" على ليسانس اداب ويعمل موظف فى هيئة الصحة والسلامة المهنية .

التقديم فى المسابقة

وتقول الحاجة زينب قبل خروجى على المعاش منذ عدة اسابيع قامت كل من سناء فهمى ومنى احمد حسين زملائى فى العمل بالتقديم لى فى مسابقة الام المثالية وطلبوا منى بعض الاوراق وقمت باحضارها لهم وبالطبع فرحتى كبيرة اليوم بفوزى باللقب وكنت ادعى ربنا فى كل وقت بان افوز امنيتى اداء فريضة الحج هذا العام .

ويقول ابنها احمد الابن الاكبر اننى فخور جدا بوالدتى والحمد لله ان تعبها لم يضيع فهى عانت كثيرا حتى ربتنا بل انها ساعدتنى فى الزواج بالحصول على قرض من البنك ,بينما والدى تخلى عنا نهائيا حتى انه لم يحضر فرحى ولم يساعدنى فى تكاليف الزواج .

555

677

4444