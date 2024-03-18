منتخب مصر للهوكي يهزم نيجيريا في ثاني مبارياته بدورة الألعاب الأفريقية

حقق المنتخب المصري للهوكي الفوز على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة “5-4“ في النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.



ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي لمنتخب الهوكي، حيث فاز في أول مباراة على نظيره منتخب كينيا بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره غانا بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويشارك أربعة منتخبات فقط في منافسات الهوكي وهم: مصر، نيجيريا، كينيا، إلى جانب غانا المستضيفة وذلك بعد انسحاب جنوب إفريقيا.

وتضم قائمة المنتخب المصري 18 لاعبًا وهم: محمد مجدي، محمود حسين، مصطفى طارق، محمود ممدوح، مصطفى منصور، محمد عادل، محمد رجب، أحمد عبد الحكيم، أشرف سعيد، عمرو سيد، أحمد محمد، زياد عادل، حسام الدين رجب، أحمد محسن، حسين عوض، محمود أحمد، كريم عاطف، وباسل محمد.

بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من: الباكستاني طاهر زمان مديرًا فنيًا، أحمد عز مديرًا للمنتخب، أنيس خالد مدربًا، عبد الرحمن حسن محللًا فنيًا، محمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي، محمد محمود حكمًا، ومصطفى على قاضي.

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 156 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 91 ميدالية ذهبية و 35 ميدالية فضية و 30 ميدالية برونزية.