"صحة الوادى الجديد" تقدم الخدمات الطبية أمام دور العباده

تواصل الفرق الطبية بالوادى الجديد المشاركة في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحه" انتشارها أمام دور العباده بعد صلاة التراويح، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات مساءا، والمصالح الحكومية صباحاً بمراكز ومدن محافظة الوادى الجديد .

أوضح الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحه بالوادى الجديد أن ذلك يأتى بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بتكثيف الخدمات الصحيه للمواطنين بأماكن التجمعات.

وأضاف الدكتور هشام بكر هارون ان فِرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة وفِرق التواصل المجتمعي تقدم يوميا وطوال شهر رمضان خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة ( الضغط و السكر والاعتلال الكلوي) ،بالاضافة الى التوعية بمبادرات صحة المرأة بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكوميه صباحاً ،وأمام دور العبادة بعد صلاة التراويح، والنوادي، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق الطبية المتنقلة.

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