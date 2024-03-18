الأنشطة الرياضية الرمضانية في جامعة العريش:

تنظم كلية التربية الرياضية جامعة العريش الدورة الرمضانية الثانية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع شمال سيناء، و تحت اشراف

الدكتور محمود الترباني عميد كلية التربية الرياضية،

ومحمد ابراهيم العلاقمي مدير البطولة، ورئيس الاتحاد الفرعي للعاملين بالحكومة،

شهدت كلية التربية الرياضية القرعة العلانية لاثني عشر فريقا، موزعة على أربع مجموعات،

وأسفرت القرعة على الآتي

المجموعة الأولى فريق مديرية الصحة و مجلس مدينة العريش و فريق ديوان عام المحافظة،

والمجموعة الثانية

فريق جامعة العريش و الشباب والرياضة و فريق الجمرك ،

والمجموعة الثالثة

فريق أسمنت سيناء و شركة هو الكهرباء و فريق مديرية الزراعة،

والمجموعة الرابعة

مديرية التربية والتعليم و هيئة البريد و فريق التنظيم والإدارة.

ووجه معالي الوزير الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش الفرق الرياضية إلى ضرورة التمسك بروح المشاركة والمنافسة الرياضية الراقية وهنأهم بالشهر الفضيل.