حبس مستريحة الأجهزة الكهربائية عقب استيلائها على 1.8 مليون جنيه بسوهاج

قررت النيابة العامة حبس سيدة في منتصف العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة مركز سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قيامها بالنصب والإحتيال على 8 مواطنين والإستيلاء متهم على مبالغ مالية بلغت جملتها (1.800.000 جنيه) بزعم توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية بنسبة 8% إلا أنها لم تف بوعدها أو رد المبالغ التي أستولت عليها .





كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) يتضمن بلاغ "سمر . م . د .ح" 36 سنة حاصلة على دبلوم صناعي وعدد 7 آخرين يقيمون دائرة مركز سوهاج بتضررهم من "سماح . ا . ا . ا" 34 سنة لا تعمل وتقيم دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ8% من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولت عليها دون رد.





عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.





جرى التحفظ على المتهمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لها في الموعد القانوني .





وفي سياق متصل صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في العاشرة من عمره تلميذ بالصف الرابع الإبتدائي يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء لهوه على حافة ترعة السوهاجية إنزلقت قدماها وسقط بها .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغا بغرق "كيرلس . ع . ك . ص" 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائي ويقيم بدائرة المركز داخل ترعة السوهاجية .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.





وبسؤال والده "عنتر . ك . ص . ع" 44 سنة حاصل على دبلوم صناعي ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة أمام مسكنه إنزلقت قدماه وسقط بها ما أدى لوفاته غرقًا ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .