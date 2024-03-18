تدريب الفرق الطبية بالوادى الجديد على أعمال الطوارئ لرفع كفائتهم

قامت مديرية الصحة والسكان بالوادى الجديد بالبدء فى تدريب الفرق الطبية (اطباء وتمريض) على اعمال الطوارئ لرفع كفاءة الفرق الطبية على اعمال الطوارئ بمستشفى الداخلة العام طبقاً لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية تحت رعاية الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد والدكتور محمد رشاد جبالى مدير مستشفى الداخلة العام

وقال جبالى أنه تم التدريب على

انعاش القلب والرئه وكيفيه استخدام جهاز صدمات القلب وشرح ادويه الطوارئ واهميتها وكيفيه اعطائها .

وكذلك شرح بعض امراض القلب (الذبحه الصدريه /سرعه ضربات القلب /وجلطه القلب ) وهم أكثر أمراض القلب انتشارا والاسعافات الاوليه وخطة العلاج .والتعامل الامثل مع حالات الطوارئ وخاصة الحوادث .

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