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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

سكن مصر
سكن مصر

كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مواعيد  تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى، مسلسل رقم ( 3 – 4 - 5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى.

وبحسب تصريحات لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، فأنه من المقرر تسليم وحدات العمارة  178 اليوم الإثنين 18/3/2024، ووحدات العمارة رقم 179، يوم الثلاثاء 19/3/2024، ووحدات العمارة رقم 180، يوم الأربعاء 20/3/2024، ووحدات العمارة رقم 176، يوم الخميس 21/3/2024.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 173، يوم الأحد 24/3/2024، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الإثنين 25/3/2024، وأنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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