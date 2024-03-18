الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك..

إقبال كبير .. الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في معرض خير مزارعنا لأهالينا

خير مزارعنا لاهالينا
خير مزارعنا لاهالينا

يشهد معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهالينا" إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.
واكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام علي المنافذ أن اقبال المواطنين بهذه الاعداد الكبيرة يوميا من العاشرة صباحا وحتي العاشره مساء يعكس ويؤكد ثقتهم في المنتجات المعروضة من حيث الجودة والسعر حيث تنخفض أسعار جميع السلع بنسب مختلفة عن الأسواق تبدأ من20‎%‎ وتصل في بعض السلع إلى 50‎%‎ .

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غدًا. الزراعة تطلق الحملة القومية الأولى لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين 
مشيرا إلى  أن ذلك يأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء 
صالح أكد على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضخ كميات كبيره يوميا من السلع الغذائية لمواجهه الطلب المتزايد عليها مع ضرورة الحرص على جودتها وثبات اسعارها لتتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.

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الزراعة تطرح السكر بـ 27 جنيها عبر منافذها


واكد مستشار الوزير ان المعرض مفتوح يوميا بموقع الزراعات المحمية بالدقي امام نادي الصيد من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساءا وحتى أواخر شهر رمضان.

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