مبيعات مصرية تعصف بالبورصة وتتكبد 133.5 مليار جنيه خسائر بنهاية التعاملات

عصفت مبيعات المصريين بمؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الاثنين .

تراجع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 133.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.905.0 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 6.3% ليصل إلى مستوى 29091 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 7.8% ليغلق عند مستوى6284 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 7.6% ليغلق عند مستوى 9023 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 3.8 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين سط تداولات 4.3 مليار جنيه.