ضبط أعذية منتهية الصلاحية بمركز بلاط بالوادى الجديد



قام مراقبى الاغذية بالادارة الصحية بمركز بلاط بالوادى الجديد تحت اشراف السيد الدكتور مدير الادارة الصحية بالمرور على المنشآت الغذائية بمركز بلاط بناء على تعليمات الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد واستمرارا لتكثيف المرور على المنشآت الغذائية لضمان سلامتها خلال شهر رمضان الكريم

وتحت اشراف مراقبة الاغذية بإدارة الطب الوقائى بالمديرية برئاسة الدكتورة علا عز الدين فؤاد

تم المرور علي عدد ٥ منشآت غذائيه

وتم اعدام خمسة كجم اغذية مختلفة

وتم سحب ٣ عينات اغذية مختلفة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الادمى.

وتم التاكد من الشهادات الصحية والتنبية على الاشتراطات الصحية.

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