محافظ المنيا يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي 105

قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الإثنين ، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ، وذلك احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة ، والذي يوافق اليوم الإثنين 18 مارس.





رافق المحافظ ، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا ، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، العميد محمد توفيق حسين المستشار العسكري للمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ، ووكلاء الوزارات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.





قدم المحافظ ، أصدق التهاني القلبية لأهالي المنيا ، بمناسبة مرور 105 عاماً علي العيد القومي للمحافظة ، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان ، على كافة ربوع مصر ، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة ، الذين ضحوا بحياتهم فداءً له.





ووجه المحافظ الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإهتمامه بمحافظات الصعيد ، وخاصة محافظة المنيا ، حيث تشهد المحافظة حاليا طفرة غير مسبوقة ، في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، وقرأ المحافظ ومرافقوه الفاتحة ترحماً على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مر العصور ، ثم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني وسط ترديد الأغاني الوطنية ، في ظل أجواء من البهجة والسعادة، بمشاركة عدد من أهالي المحافظة.





هذا ويعد 18 مارس ، يوما خالدا لأبناء محافظة المنيا ، حيث شارك أبناء محافظة المنيا البواسل ، في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول ، و قدم أهالي المحافظة وخاصة مركزي ، ديرمواس ، وملوي جنوب المنيا ، أرواحهم فداءا لعزة وكرامة الوطن.