أمطار خفيفة على مدن وقرى الشرقية

شهدت شوارع مدن وقرى محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة صاحبتها رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع تكاثر للسحب المنخفضة على بعض الأنحاء، ما أدى إلى تباطئ حركة مرور المركبات بمختلف الطرق الرئيسية والفرعية.

ووجه محافظ الأقليم الدكتور ممدوح غراب، تعليماته بسرعة صيانة بالوعات تصريف مياه الأمطار، وعدم تراكمها في الشارع مما يتسبب في غلقها وتعطيل مصالح المواطنين.

و كان المحافظ قد صرح بإنه تم وضع خطة للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة خلال هذه الأيام ، وذلك عن طريق التواصل مع مركز التنبؤات الجوية لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة.

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق بمراجعة الطرق التي يوجد بها حفر ومطبات وعمل الصيانة اللازمة لها، وتثبيت أعمدة الإنارة المائلة على جانبي الطريق.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة، استعدادها لمواجهة أية تداعيات جديدة قد تنتج خلال الفترة المقبلة نتيجة للتقليات الجوية التي تشهدها المحافظة، تزامنًا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.