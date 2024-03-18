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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد القرعة العلنية للمتقدمين بطلبات توفيق أوضاع في العبور الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

يستعد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، لإجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين أعضاء جمعية الطلائع المتقدمين لتوفيق أوضاعهم بالنظام الفردي بالمناطق &(E&F) (G&H)، يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2024.

وأوضح جهاز مدينة العبور الجديدة، أن على العملاء الحضور بمقر الجهاز الكائن بمنطقة الـ2600 فدان – منطقة الأكثر تميزا 1 قطعة 20 نهاية محور 30 يونيه " خط 10 سابقاً "، وذلك بداية من الساعة الـ10 صباحاً في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية.

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن ذلك يأتي في إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.

جدير بالذكر أنه جارٍ تخطيط مناطق الخدمات على الطرق الإقليمية بمدينة العبور الجديدة بهدف تنميتها، واستغلال العائد في خطة التنمية.

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