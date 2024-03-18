بعد ستوديو الأهرام .. السيطرة على حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل جودر

نشب حريق كبير منذ قليل داخل لوكيش تصوير مسلسل جودر، للفنان ياسر جلال، والذي مقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وكشف الفنان شريف إدريس عن وقوع حريق داخل ديكور مسلسل «جودر» من بطولة ياسر جلال وتمت السيطرة عليه، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2024.

وعلق شريف إدريس على حادث الحريق في ديكور مسلسل «جودر»، قائلا: "هو إيه حكاية الحرايق يا جدعان.. تم السيطرة علة حريق في ديكور مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر).. الحمد لله ربنا ستر".

يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.



أحداث مسلسل جودر

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.