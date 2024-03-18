مديرة الشهيدة عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية رائد عام مثالي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فوز الدكتورة ولاء حامد ضرار مدير إدارة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بقنا، بالمركز الثالث في مسابقة الرائد العام المثالى "مديرو المدارس للمرحلة الثانوية " على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ .

أجريت المسابقة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى" ، انطلاقا من دور الوزارة في دعم التفوق القيادي والمجتمعي والجهود المستمرة لاتحاد مدارس الجمهورية في تعزيز الابتكار والتفوق في القيادة والخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة، والتعرف على قدرات ومواهب مديري المدارس.

من جهته هنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الدكتورة ولاء حامد ضرار مدير مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية والعسكرية بنين، مشيدا بما حققته من تفوق دل على تفعيل المشاركة المجتمعية و أنشطة وبرامج وتشكيلات الاتحادات بالمدرسة، والقدرة على تذليل المعوقات ، و تنفيذ المبادرات المدرسية لتحقيق أهدافها.