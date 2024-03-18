برناردو سيلفا يرد على أنباء عودته إلى بنفيكا البرتغالي

رد برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، على أنباء عودته إلى بنفيكا البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط برناردو سيلفا بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي منذ الصيف الماضي ولكنه لا يزال يرتدي صفوف قميص الفريق.

وكان برناردو سيلفا قد بدأ مشوره الاحترافي من بنفيكا البرتغالي خلال بين عامي 2013 و 2015 قبل أن يطير إلى فرنسا من بوابة موناكو ثم يستقر مع مانششتر سيتي.

وأجرى برناردو سيلفا حوارًا مع شبكة "SIC" البرتغالية، "أعتقد أن الناس سئموا من هذا السؤال ومتى سأعود إلى بنفيكا، هناك المزيد من الوقت المتبقي حتى أعود، لكنني متأكد من عودتي ورغم ذلك لا أعرف متى؟".

وأضاف "من الصعب تحديد الوقت وأن أقول خلال عامين أو ثلاثة، لقد قلت عدة مرات أنني سأعود ولكن متى الوقت لا أعرف بعد".

واستمر: "البعض يحاول وضعي في موقف صعب، يطلبون مني العودة إلى بنفيكا ومن ناحية أخرى يطلبون مني أن أقول أشياء سيئة عن المدرب، وربما إذا عدت الموسم المقبل يكون مدربي؟"