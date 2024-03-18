بين السرقة وغسيل الأموال أحداث الأسبوع الأول من مسلسل لانش بوكس

شهدت أحداث الأسبوع الأول من مسلسل لانش بوكس، الذي تخوض به النجمة غادة عادل السباق الرمضاني ٢٠٢٤، احداث مثيرة.

واستعرضت الحلقات سرقة كلا من بسمة (غادة عادل) وندى (جميلة عوض) ومريم (فدوى عابد)، للسوبر ماركت التي تعمل به الثانية ويظهر لهم رئيس العصابة مروان (المطرب شاهين) ويطالبهم بالمسروقات.

وتشهد الاحداث عمل الثلاثي مع مروان في غسيل الأموال لزيادة دخلهم وتوفير طلباتهم وطلبات ابنائهم، حيث يحاولوا استثمار ذلك وبناء مشروع لغسيل الأموال بمساعدة عدد من الناس بعد إعلانهم عن وظائف خاليه وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

تفاصيل مسلسل لانش بوكس

ويعرض مسلسل لانش بوكس، على قناة النهار في تمام الساعه العاشرة مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الرابعة الا ربع عصرًا.

يشار إلى أن مسلسل لانش بوكس، دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

يذكر أن يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

جدير بالذكر أن مسلسل لانش بوكس، يعتبر بمثابة عودة قوية للنجمة غادة عادل بعد غياب سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني.