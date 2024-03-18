وزيرا خارجية الأردن والبرازيل يشددان على ضرورة وقف الحرب بغزة

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة إنسانية يجب أن تتوقف فورا والمجازر التي ترتكبها إسرائيل يجب أن تنتهي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية الأردنية، أن إسرائيل تضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط ولا يمكن اعتبار قتل وتجويع الأطفال دفاعا عن النفس.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل مفاقمة الكارثة في قطاع غزة، مؤكدا أن تدمير مجتمع بأكمله جريمة عنصرية لا مبرر لها ولا يمكن لإسرائيل التذرع بالدفاع عن النفس.

وأشار الصفدي إلى أن المسؤولين عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة يجب أن يقدموا للعدالة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البرازيلي أن على إسرائيل وقف الحرب على غزة فورا، مشددا على ضرورة التمكين من إنفاذ المساعدات الإنسانية.

وثمن جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات، مؤكدا أن البرازيل تتشارك مع الأردن في موقفها إزاء وقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

وأجرى الوزيران مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.

اشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي مهما كانت جنسيته على أرض غزة

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية رفض أي وجود أجنبي مهما كانت جنسيته على أرض غزة، بما يفرض واقعا جديدا مهما كانت الأشكال والنوايا والدوافع، وفقا لـ"وفا".

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين في رام الله، إن "هناك من يريد إدارة ذاتية لغزة، وهناك من يعمل على استجلاب شركات أمن خاصة للعمل في غزة، نحذر من كل ذلك لأن هذا يعني عدوانا على إرادة شعبنا، ومثلما أفشل شعبنا كل المؤامرات سيفشل هذه المحاولات أيضا".

ودعا رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل علي قطاع غزة، وذلك خلال اللقاء التقليدي مع الرئيس الأمريكي في عيد القديس باتريك.

وأوضح فارادكار "أن سكان غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والدواء والمأوى.. وهم بحاجة أكثر من أي شيء آخر إلى وقف القنابل"، مشددا على أن "تطلعات الشعب الفلسطيني إلى وطن ودولة في أرض أجداده حق شرعي".

ويعتبر فارادكار أحد أكثر القادة الأوروبيين انتقادا للحرب التي تخوضها إسرائيل علي قطاع غزة.

وتأتي دعوته إلى وقف فوري ودائم لوقف إطلاق النار من الولايات المتحدة، الداعم الأبرز لإسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من خمسة أشهر.