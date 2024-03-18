" مريم " الأم المثالية بمحافظة قنا 2023

حصلت السيدة مريم وهيب يعقوب عطاالله، ابنة مركز قفط بمحافظة قنا، على لقب الأم المثالية الأولى بمحافظة قنا لهذا العام، فى المسابقة السنوية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، كل عام لاختيار الأم المثالية بكل محافظة .

السيدة مريم وهيب هى ام لثلاثة أبناء تزوجت عام 1997م من رجل يعمل عامل باليومية وبدأت حياتها الزوجية فى بيت عائلة وانجبت ثلاثة ابناء استمر فتره الزواج لمدة 10 سنوات وكانوا يعيشوا بدخل بسيط وفى عام ٢٠٠٧ توفى عنها زوجها تاركا لها مسؤولية نفسها وثلاثة أبناء.

حاولت السيدة مريم البحث عن عمل فى الخارج بعد وفاة زوجها، لتدبير احتياجاتها اليومية، إلا أن العادات والتقاليد العائلية كانت تمنعها من القبول بأى عمل، إلى أن قامت بعمل مشروع بسيط بالمنزل عبارة عن ماكينة خياطة، ولكن لم تستطع تحمل تكلفته ولم يدم طويلا، فتعلمت من أحد الجيران فكرة كلفة الملابس اليدوية وعاشت على ما تجنيه لها تلك المهنة من دخل بجانب حصولها على معاش تكافل وكرامة.

السيدة مريم وهيب لديها ثلاثة أبناء ولدان ذكور، وبنت، جميعهم حاصلين على مؤهلات عليا، فحصل الابن الأكبر على بكالوريوس هندسه بتقدير جيد جدا والابنة الثانية حصلت على بكالوريوس تربيه بتقدير جيد جدا والابن الثالث يدرس بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات ومعلومات.