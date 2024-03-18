عبير...رحلة كفاح تكلل بزيارة بيت الله الحرام

الأم المثالية بمحافظة الإسماعيلية



تصادف توقيت اعلان فوزها بلقب الأم المثالية عن محافظة الإسماعيلية بتوقيت تواجدها بالاراضي الحجازية لأداء شعائر العمرة لبيت الله الحرام.وكأن القدر خبء لها حصاد رحلة عمرها العصيبة والمتناثرة في تربية أطفالها ورعايتهم بعد وفاة زوجها ليكافئها جملة بما حصدته على مدار السنوات الماضية.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية فوز عبير عباس محمد محمود بلقب المثالية على مستوي محافظة الإسماعيلية.كانت عبير خارج البلاد تتوجه صوب الكعبة المشرفة لاول مرة لأداء العمرة في شهر رمضان المبارك.

عبير التي تبلغ من العمر نحو الخمسين عاما .بدأت رحلة معاناتها منذ كانت في الثلاثينات عندما رحل زوجها في مقتبل العمر في حادث سيارة تاركا لها ثلاثة أطفال أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة واكبرهم في الصف السادس الابتدائي دون معاش يعينها على خوض رحلتها معهم .مما دفعها للخروج للعمل لتربية أطفالها .فعملت في الحقول الزراعية وقامت بتربية الطيور وبيعها .واستطاعت من خلال إدارتها مشروعها المتواضع أن توفر ما يكفي لتربية وتعليم أطفالها ...رحلة كفاح امتدت لنحو ١٥ عاما استطاعت أن تجني عبير ثمارها وهي تشهد عرس الابن الأكبر الذي يعمل حاليا مهندس زراعي والابن الأصغر طالب بالسنة النهائية بكلية الآداب وتوفيق وضع ابنها الذي يعاني من إعاقة وظلت تدعمه حتى أكمل تعليمه بالمدرسة الفكرية.

وقال الدكتور احمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاسماعيلية ان عبير هي افضل من يمثل الأم المثالية بالمحافظة، وكان هناك أحد الجمعيات تبرع لها بتكلفة عمرة بعد تدخل مديرية التضامن وهي الأن تؤدي مناسك العمرة قبل أن يتم اعلان النتيجة بانها الام المثالية على مستوى المحافظة .



وعلمت بوابة الوفد الالكترونيه من مصادر مقربة للام المثالية ان عبير عندما رحل زوجها لم يكن لديها أي مصدر دخل حيث كان الزوج يعمل عماله غير منتظمة وغير مؤمن عليه.وانها سعت للحصول على معاش ضمان اجتماعي ورغم ضآلته حاولت الأم أن تعتمد على دخلها ومجهودها دون الاستعانة بأحد لتربية اولادها ورفضت الزواج وفرغت حياتها لهم لعلها تجد فيهم يوما السلوى عن ما مر بها.