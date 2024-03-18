الأم المثالية بالأقصر.. قامت بدور الأم والأب منذ 25 عامًا





بكلمات متلعثمة لم تستطع أن تتمالك نفسها لتعبر عن فرحتها بحصولها على لقب الأم المثالية لمحافظة الأقصر، بعد مشوار معاناة عاشته على مدار خمسة وعشرين عامًا، بعد رحيل الزوج، لتتقلد السيدة مرثا إبراهيم عوض، دور رب الأسرة فتقوم بدورين في آن واحد: الأب والأم على السواء.

الأم المثالية لمحافظة الأقصر لعام 2024، بدأ مشوار كفاحها مع نجليها ساويرس وميرنا، منذ عام 1999، عقب وفاة الزوج الذي كان يعمل موظفًا وغادر دنياها وهي في العشرين من عمرها تاركًا خلفه نجله في السادسة من عمره، ونجلته في مرحلة رياض الأطفال، لتبدأ رحلة الأم تواجه الدنيا وظروف الحياة بمفردها.

حاولت الأم التي تعمل اخصائية بمدرسة، أن تصل بنجليها الى بر الأمان، فإلى جانب عملها حاولت أن تشارك في مشاريع خاصة حتى تتمكن من الانفاق على الأسرة.

المعاناة كانت تكمن لدى الأم في نشاتها في أسرة منغلقة على ذاتها، حتى عندما تزوجت لم يتغير الوضع، فما إن توفي الزوج، وجدت مرثا نفسها مضطرة لتتعامل مع الحياة والناس وأن تذهب للسوق وتتسلم مهام التقديم لأبنائها بالمدارس، فكان رحيل الزوج هو المنحنى الذي تغيرت من بعده الحياه لدى الأم.

تقول الأم: كان لدي مصوغات ذهبية فقمت باستثمارها في مشايع خاصة؛ حتى اتمكن من الإلمام بمصروفات الأولاد، لكن المشاريع لم تكتمل، فقمت بوضع الفلوس ببنك، وحاولت تدبير أموري المادية من خلال جمعيات إلى جانب راتب الوظيفة.

وتختتم الأم: حاول البعض التقدم للزواج بعد وفاة زوجي، لكن أبنائي هم ثمرة حياتي وكنت أرى أنه من المستحيل أن أفرط بهما، فعكفت على تربيتهما حتى تخرج ساويريس سمير الذي في كلية التجارة ويعمل محاسب، وميرنا سمير، التي تخرجت في كلية تربية طفولة، مضيفة: نجاحهما هو فرحتي.

