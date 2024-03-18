"ساحر الحياة" و"أولاد مصر" على مسرح المنيا

شهد مسرح قصر ثقافة المنيا ، استمرار عروض نوادي المسرح الإقليمي ، وذلك ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة ، وقدم اليوم الثالث العرض المسرحي "ساحر الحياة" لفرقة ثقافة بني مزار، تأليف محمود جمال حديني وإخراج أيمن محمد مدين.

وتدور أحداث العرض حول فرقة رقص معاصر تكمن في شخصية محورية بطلها يحلم بإنشاء فريق رقص معاصر، تحت رؤيته الفنية ويبدأ في غرس أفكاره وأحلامه التي لم يقدر على فعلها، وتبدأ الأحداث تتشكل بين أعضاء الفرقة على حسب مضمون كل شخصية ، كما شهد المسرح عرض "أولاد مصر" لفرقة ثقافة أبو قرقاص ، تأليف محروس محمد إسماعيل ، وإخراج عمر مكرم عبد الرحمن ، ويتناول العرض فكرة الإنتماء والمواطنة وحب الوطن ، وكيفية الحفاظ عليه ، ويوجه رسالة لأبناء الوطن أن يتكاتفوا في مواجهة أعدائه.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح ، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية ، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم ، وتقدم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، وحضرها أعضاء لجنة التحكيم ، المكونة من الكاتب المسرحي أحمد الصعيدي ، والناقدة دكتورة عبير منصور ، دكتورة أحمد عادل وجمال عبد الناصر عضو لجنة الرقابة على المصنفات، ونخبة من المبدعين والمثقفين بأسيوط.

وتقام العروض في الثامنة مساءا يوميا ، ويشهد المسرح اليوم الإثنين عرض "راشومون" لفرقة ثقافة ملوي ، من إخراج وائل مجدي، إلى جانب عرض "حواديتنا" لقصر ثقافة المنيا تأليف أحمد سمير، وإخراج عبد الله مصطفى.