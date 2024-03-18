غداً بالفيوم :انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، انطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2024، لتحصين الماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضي الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك اعتباراً من غدٍ الثلاثاء الموافق 19 مارس الجاري، بهدف الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، من التعرض للإصابة بتلك الأمراض، وخطورتها على صحة المواطنين.

ووجه "الأنصاري"، مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.

وناشد محافظ الفيوم، مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة، والتي تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل، والحظائر، خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.

تحصين 314 الف راس من الماشية

من جانبه، أوضح الدكتور زين العابدين علي، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة، تستهدف تحصين 151 ألف رأس من الأبقار والجاموس، و70 ألف رأس من الماعز والأغنام، من خلال 93 وحدة بيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى أن الحملة ستبدأ بترقيم، وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها، للوقاية من الأمراض، مؤكداً أن المديرية، قد استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، موضحاً أن الحملات الإرشادية، والتوعوية، طوال فترة الحملة القومية للتحصين.

وأضاف، أن المديرية لا تدخر جهداً من أجل إنجاح تلك الحملة، حيث قامت بتوفير التحصينات الجيدة للماشية، كما تم تشكيل الفرق البيطرية وتوعيتها بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، هذا إلى جانب العمل على التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.