غدا: جامعة الفيوم تنظم مسابقة المزمار الذهبي فى تجويد القرآن الكريم

تنظم جامعة الفيوم غدا الثلاثاء مسابقة المزمار الذهبي فى تجويد القرآن الكريم، وذلك فى الحادية عشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم .

ومن جهه اخرى افتتح الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا فنيًّا تحت عنوان "إيقاعات ورقية" بكلية التربية النوعية، بحضور الدكتور هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، والدكتورة غادة يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح أيوب المشرف على المعرض، والدكتورة فاطمة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وذلك اليوم الإثنين .

يضم المعرض أعمالًا فنية لطلاب الفرقة الأولى بقسم التربية الفنية والذي يأتي ضمن مقرر تدريس الأشغال الفنية، وشمل ٣٠ عملاً فنيًّا مجسمًا ومعلقات نفذت بخامات الورق المقوى والكرتون.

نتيجة مسابقة الرائد المثالى

وفى وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة المسابقة القومية (الرائد العام) المثالى "مديرو المدارس" للمراحل الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) والتى ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي". تم إعلان نتيجة، مديري مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وفازت إيمان عويس اسماعيل - مدير مدرسة عبد الله بهنس الابتدائية - إدارة شرق الفيوم التعليمية - مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بالمركز الثانى، في المسابقة القومية (الرائد العام) المثالى على مستوى الجمهورية.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة الى إيمان عويس وذلك لتحقيق مركز متميز على مستوى الجمهورية فى المسابقة ، وكذلك قدمت الشكر والتقدير لفريق العمل بمديرية التربية والتعليم ، عبدالنبي مصطفى كمال موجة عام التربية الإجتماعية بالمديرية، و أميرة محمد حسين مدير الاتحادات الطلابية بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.