الدقهلية :24 ألف منتفع من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال فبراير

اعلن الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالدقهلية أن نحو 24727 مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الشهر الماضى مشيراً إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين .

واوضح أنه تم إجراء 8 عمليات صيانة ومقايسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية منها مستشفى الجمالية ووحدة العزازنة بإدارة دكرنس و الجزاير بإدارة جمصة علاوة بساط كريم الدين بإدارة شربين .

واضاف ان الإدارة العامة للأسنان كثفت جولاتها المرورية خلال فبراير الماضى والتى تضمنت تفقد 11 قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلاً عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضى

وكشف وكيل الوزارة انه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان فقد نظمت الإدارة نحو 1228محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من 5713 مواطناً



