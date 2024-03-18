إزالة 418 إشغال طريق بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات اشغالات مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع ٤١٨ حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن ٩٨حالة بدمنهور و٣٠٠ حالة بالدلنجات و ٢٠ حالة برشيد حيث كلف اللواء /وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات احمد جبيل نائب رئيس المركز و المهندس عصام بركات مدير قسم الاشغالات بالدلنجات وشرطة المرافق بحملة موسعة لإزا لة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ازالة ٣٠٠ اشغال من شوارع المدينة سواء "ثابت ومتحرك" حيث تم رفع الاشغالات من شوارع المدينة كما تم رفع البلدورات من امام الباعه الجائلين كما تم التاكيد علي الباعه عدم التعدي علي المساحه المحدده لتسهيل حركة السير وتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة

كما تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات كما اكد اللواء علي استمرار الحملات بصفة مستمرة لعودة الانضباط لشوارع المدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الإنضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .